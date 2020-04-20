Rus MiG-31’i kullanan pilot NATO savaş uçağı ile yakınlaştığı anı videoya aldı

Rus stratejik bombardıman uçağı Tu-95MS'e eşlik eden MiG-31 avcı uçağının pilotu, bir F-16 ile yakınlaştığı anı videoya kaydetti.

Youtube kanalı Fighterbomber’de yayınlanan karelerde Rus avcı uçağının F-16’ya yaklaştığı ve NATO’ya ait uçağın içindeki pilota selam verdiği görülüyor.

Video ile ilgili açıklamalarda bu olayın ne zaman gerçekleştiği belirtilmiyor.

Rus yapımı dördüncü nesil süpersonik avcı uçağı olan MiG-31, her türlü hava koşullarında hava hedeflerine kilitlenip onları yok edebilmek için tasarlandı, uçak saatte 2 bin 500 kilometre hız yapabiliyor.

ABD yapımı dördüncü nesil çok işlevli avcı uçağı F-16’nın maksimum hızı ise 2 bin 120 kilometreye ulaşabiliyor.