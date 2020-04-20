Rusya'da koronavirüs vaka sayısında ilk kez düşüş yaşandı

Rusya’da günlerdir uygulanan koronavirüs tedbirlerinin ardından gün içinde kaydedilen vaka sayısında ilk kez düşüş yaşandı. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 4268 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde kaydedilen vaka sayısında ilk kez düşüş meydana geldi. Son 24 saatte 4268 vaka belirlendi, bu sayı dün kaydedilene kıyasla 1792 kişi daha az.

Yeni vakaların 2026’sı başkent Moskova’da, 578’i Moskova bölgesinde, 113’ü Niynıy Novgorod bölgesinde, 86’sı St. Petersburg’da, 69’u Rostov bölgesinde tespit edildi.

Gün içinde ölen sayısı ise 44.

Gün içinde kaydedilen hastaların yüzde 45’inin temas nedeniyle enfekte olduğu ve hastalığın belirtilerini göstermediği belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte Rusya’da şimdiye kadar toplam 47121 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.

Vakaların 3446’sı iyileşti, 405’i de hayatını kaybetti.