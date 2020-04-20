Rusya: Suriye'deki Rus askeri tesislerine doğru ilerleyen ABD Donanması'na ait savaş uçağı tespit edildi

Suriye'deki Rus askeri tesislerine doğru ilerleyen kimliği belirsiz bir uçak görülmesinin ardından Hmeymim üssündeki bir avcı uçağının havalandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın ABD Donanması'na ait olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Nisan saat 15:00 civarında Rus hava kontrol araçları, Akdeniz'in uluslararası karasularında Suriye'deki Rus askeri tesislerine doğru seyreden bir hava hedefi tespit etti. Hedefin kimliğinin tespiti için Hmeymim Hava Üssü'nden bir avcı uçağı havalandı" dendi.

Bakanlık, Rus avcı uçağının pilotunun hava hedefine yaklaştıktan sonra uçağın ABD Donanması'na ait olduğunu tespit ederek onu takibe aldığını ifade etti.

Amerikan uçağının rotasını Rus askeri tesisinden farklı bir yöne çevirmesinin ardından Rus avcı uçağının üsse döndüğünü belirten bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin tüm uçuşlarının uluslararası karasularındaki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara harfiyen uyularak gerçekleştirildiğinin altını çizdi.