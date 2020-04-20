Maduro, Kovid-19'la mücadeledeki desteğinden dolayı Putin'e teşekkür etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Maduro, Caracas'ın talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin konuları istişare etti.

Maduro, test sistemlerinin tedariki de dahil olmak üzere Rus tarafının uzattığı yardım elinden dolayı duyduğu minnettarlığı mevkidaşına iletti.

Taraflar, Putin'in pandemi döneminde ilaç, gıda, tıbbi ekipman ve teknoloji sevkiyatına ilişkin ticaret savaşlarından ve yaptırımlardan muaf 'yeşil koridorlar' kurulmasını öngören inisiyatifi de dahil uluslararası toplumun yeni küresel tehditle mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

'OPEC+ anlaşması büyük öneme sahip'

Küresel petrol piyasasındaki duruma ilişkin görüş alışverişi yapan Putin ve Maduro, OPEC+ ülkeleri arasında imzalanan petrol üretimini kısma anlaşmasının büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

'Maduro'nun barışçıl çözüm çabalarına destek sürecek'

Görüşmede Rusya-Venezüella stratejik ortaklığının pekiştirilmesiyle ilgili güncel hususlar da ele alınırken Putin, Venezüella hükümetinin ülkedeki ihtilafların barışçıl çözümünü öngören çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Rus lider, Venezüella'nın iç işlerine yönelik yıkıcı dış müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.p