Yandex, evde Kovid-19 testi uygulamasını ücretsiz yaptı

Yandex'ten yapılan açıklamada, 'Pomoş Ryadom' ('Yanındakine Yardım') sosyal projesi kapsamındaRusya'da koronavirüs testinin ücretsiz olarak yaptırılabileceğini duyurdu.

Pomoş Ryadom projesinin sayfasına girip formu dolduranlar, maddi imkanı el vermeyen kişilerin yaptıracağı testlerin ücretini ödemek için para bağışında bulunabilecek.

Sistem, gelen tüm ücretsiz test başvurularını ve laboratuvarların yapabileceği olası test sayısını analiz edip onları yaş gruplarına ve başvuru tarihine bağlı olarak tedarik bölgelerine göre birkaç güne dağıtacak. Başvurular, bir günde mümkün olan en fazla sayıda testin tedariki için coğrafi bölgelere göre toplanacak.

'Rusya'nın Google'ı' olarak tabir edilen Yandex, evlere koronavirüs testi teslimatı uygulamasını başkent Moskova’da başlatmıştı.