Rus turizmciden, Türkiye’nin Rus turistlere ne zaman açılacağı hakkında tahmin

Moskova haber ajansına konuşan Barzıkin, Türkiye ve Yunanistan gibi tatil ülkelerinin temmuzun ortalarında kapılarını Rus turistlere açabileceklerini söyledi.

Türkiye ve Yunanistan’ın epidemiyolojik ortamın normalleşmesi durumunda kısıtlamaları kaldıracaklarına dikkat çeken Barzıkin, bu iki tatil ülkesinin yabancılara ve özellikle de Rus turistlere kapılarını açacak ilk ülkeler arasında yer alacaklarını öngördü.

Daha önce Türkiye’deki turizm sezonunun, uzmanların değerlendirmesi doğrultusunda salgın eğrisi düşüşe geçtikten sonra mayıs ayında kademeli olarak açılabileceği açıklanmıştı.

Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın sonrasında turizm sektörü için Kovid-19 güvenliği ve hijyen standartları bakımından tüm dünyaya örnek olabilecek sertifikasyon sürecinin başlatılacağını belirtmişti.