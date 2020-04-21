Rusya'nın Kalibr füze donanımına sahip küçük füze gemisi, Akdeniz'deki güçlerine katılacak

Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’deki tatbikat sonrasında Kalibr füze donanımına sahip Orehovo-Zuyevo gemisi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçmeye başladı. Sivastopol’den hareket eden gemi Akdeniz’deki Rus güçlerine katılacak.

Geminin gün içinde Rus güçleri arasına katılmış olması bekleniyor.

Gemi, Karadeniz’de düşman gemisini imhaya yönelik tatbikat gerçekleştirdi. ABD'nin Porter destroyer gemisi de tatbikat bölgesindeydi.