Lavrov: ABD'nin Rusya'ya yönelttiği Açık Semalar Anlaşması'yla ilgili suçlamalar somut bulgulara dayanmıyor

Aleksandr Gorçakov Halk Diplomasisini Destekleme Vakfı katılımcılarıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'yla ilgili suçlamalarına yanıt verdi.

ABD yönetiminin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nda (START-3 Anlaşması) olduğu gibi Açık Semalar Anlaşması'nda da Rusya'yı aktif şekilde ihlalle suçlamaya başladığını ve bunu uzun süredir yaptığını anımsatan Lavrov, Washington'ın kanıt sunma konusunda yine kötü durumda olduğunun altını çizdi.

Yaşanan gelişmelere bakıldığında ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığının görüldüğünü kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlaşmayla ilgili gelişmeleri takip eden uzmanlar, Washington'da çekilme kararının alındığını düşünüyor. Bu değerlendirmelerde ciddi bir gerçeklik payı olduğunu düşünüyoruz. ABD, diğer NATO üyeleri ve Açık Semalar Anlaşması'nın diğer taraflarıyla olan temaslarımıza dayanarak, biz de benzer çıkarımlarda bulunuyoruz."

Kasım 2019'da Wall Street Journal gazetesi, Washington’daki iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkma niyetini içeren bir belgeyi imzaladığını ileri sürmüştü. Beyaz Saray, bu bilgiyle ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

Açık Semalar Anlaşması, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.