Rusya'da son 24 saatte 5642 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 78 bölgede, yüzde 45’inden fazlası semptomsuz olmak üzere 5642 yeni koronavirüs vakası saptandı. Gün içinde 51 kişi hayatını kaybetti, 427 kişi iyileşti.

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 5642 vaka ile birlikte koronavirüs vaka sayısı 85 bölgede 52 bin 763’e yükseldi.

Gün içindeki vakaların 3083’ü başkent Moskova’da, 718’i Moskova bölgesinde, 127’si St. Petersburg’da tespit edildi.

Bir günde ölen sayısı 51 olurken, şimdiye kadar toplam 456 kişi hayatını kaybetti, 3873 kişi de iyileşti.