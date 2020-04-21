Kremlin: Putin’le Erdoğan telefonda görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini ele aldıkları belirtildi.

Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmesinin merkezinde, koronavirüs pandemisinin yayılımıyla ilintili konular yer aldı. Taraflar, hastalıkla (Kovid-19) mücadele için, sağlık bakanlıkları ve ilgili kuruluşlar üstünden ortak çabalarını artırmaya hazır olduklarını belirttiler” denildi.

Ayrıca liderler, pandemi döneminde Rusya ve Türkiye vatandaşlarının evlerine dönebilmeleri için aralarındaki mevcut koordinasyonu devam ettireceklerini belirttiler.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya ve Türkiye liderleri ayrıca, Suriye’deki durumu da ayrıntılı bir biçimde ele aldılar. Soçi Mutabakatı’na ek olarak 5 Mart’ta İdlib’e ilişkin imzaladıkları protokolde yer alan maddelerin yerine getirilme sürecini de konuştular.

Açıklama şöyle devam etti: “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün koşulsuz bir biçimde gözetilmesi gerektiği teyit edildi. Rusya ve Türkiye’nin (Suriye konusunda) askeri ve diplomatik kanallar üstünden yakın işbirliğini sürdürmesinin önemi de vurgulandı.”

Bunun yanında, telefon görüşmesinde Rusya-Türkiye’nin işbirliği yaptığı alanlarda gelişmeler de ele alındı. Rusya lideri Putin ile Erdoğan, nükleer enerji alanındaki ortak projelerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere ekonomi, tarım ve taşımacılık alanlarında yapılan işbirliğini değerlendirdi.

Liderler ülkeleri arasında çeşitli seviyelerde yapılan düzenli temasların devam ettirilmesi konusunda anlaştı.