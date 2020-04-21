Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi: Rusların yüzde 57’si yaz tatilini evinde geçirecek

VTsIOM Devlet Kurumlarıyla İlişkiler Direktörü Kiril Rodin, bugünkü basın toplantısında, geleneksel olarak her yaz mevsimi öncesinde ülke vatandaşlarına tatili nerde geçirmeyi planladıklarını, yaz mevsimi bitince de tatilin nasıl geçtiğini sorduklarını belirterek, bu yıl yaz mevsimi öncesi anket çalışmasını mart ve nisan olarak iki aşama halinde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Telefon yoluyla yapılan anket çalışmasına 18 yaş üstü 1600 kişinin katıldığını söyleyen VTsIOM yetkilisi, vatandaşlara önümüzdeki Mayıs ayında veya yaz aylarında nereye gitmeyi planladıklarının sorulduğunu kaydetti.

Nisan ayında ankete katılanların yüzde 57’si yaz tatilini evde, yüzde 35’i yazlığında geçirmeyi, yüzde 11’i Rusya içinde başka bir kentte veya köyde, yüzde 6’sı Rusya’nın Karadeniz bölgesinde, yüzde 4’ü Kırım’da, yüzde 3’ü yurtdışında, yüzde 2’si eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde, yüzde 1’i de Baltık ülkelerinde geçirmeyi planladığını belirtti.

Yurtdışına gitmeyi planlayanların yaz tatili için seçtiği ülkelerin başında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır geliyor.

Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 26’sının, yaz tatiline yönelik planlarının değiştiğini bildirirken sebep olarak koronavirüs, dolar ve euro kurundaki artış, karantina ve ülkeden çıkış yasağı gösterdi.