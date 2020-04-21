Medvedev: Petrolde gözlemlediklerimiz kartel komplosunu anımsatıyor

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 300’ün üzerinde değer kaybederek eksi 40.32 seviyesine kadar inmişti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Medvedev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Petrol vadeli işlem sözleşmelerine yönelik gözlemlediklerimiz bir kartel komplosunu anımsatıyor” diye yazdı.

Dünya ekonomisinin canlanmasına engel olan bu durumun en titiz analiz konusu olması gerektiğini belirten Medvedev, “Muhtemelen gelecekte petrol ticaret prensipleri değişecek, örneğin ‘al yada öde’ (take or pay) prensibine dayanan uzun vadeli sözleşmelerin yapılması deneyimine başvurulabilir” diye ekledi.