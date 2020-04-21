Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Avrupa, kapılarını yaz ortasında açabilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin günlük elektronik gazetesinde yayınlanan habere göre, Avrupa'daki ülkelerin yönetimleri, karantina koşullarını kademeli olarak yumuşatmaya başladı.

Avusturya'da binlerce mağazanın yeniden çalışmalara başladığını, iki hafta sonra alışveriş merkezlerinin ve kuaförlerin, bir ay sonra da kafe ve restoranların açılmasının planlandığını kaydeden birlik, benzer kararların Almanya, İspanya ve İtalya tarafından da alındığının altını çizdi.

Avrupa Komisyonu'nun tavsiyelerine göre salgınla ilgili durum iyileştikçe önce AB'nin iç sınırlarının ardından dış sınırların açılacağını belirten birlik, "Bu aşamalar arasında en az birer ay geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla Avrupa, yaz ortasında kapılarını açabilir" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında birlik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'în turistlere 2020 yazı için Avrupa'da rezervasyon yapma konusunda acele etmemeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu da anımsattı.