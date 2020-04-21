Rusya Enerji Bakanı Novak’tan WTI ham petrol fiyatlarındaki çöküşle ilgili açıklama

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, WTI tipi ham petrol vadeli işlem fiyatlarına dün yaşanan çöküşün spekülatif olduğunu ve bu düşüşünün petrolün gerçek fiyatını yansıtmadığı için durumun dramatize edilmemesi gerektiğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrol mayıs vadeli işlem fiyatlarında dün yaşanan çöküşün spekülatif olduğunu petrolün gerçek fiyatını yansıtmadığı için durumun dramatize edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Amerikan markası WTI petrolün dünkü çöküşü, mayıs sözleşmesinin vadesinin dolması öncesinde işlem gününün sonunda, mayıs ayında ek petrol tedarikine olan talep eksikliği ve depolama tesislerindeki stokların dolması olasılığı nedeniyle yaşandı. Bu durum, finansal aracın spekülatif bir şekilde eksi değerlere düşmesine neden oldu” diyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu durumun dramatize edilmesine gerek yok. Bunun kağıt piyasası olduğunu, yani ticaretin gerçek petrolle değil, türev finansal araçlar ile gerçekleştiğini anlamak önemli.”

Novak ayrıca Brent ve WTI tipi ham petrol haziran vadeli işlem fiyatlarının, piyasadaki genel olumsuz atmosferden dolayı dalgalansa da çok daha üst seviyelerde el değiştirdiğine dikkat çekti.