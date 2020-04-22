DSÖ, Rusya’nın sağlık alanındaki durumunu değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Rusya’nın koronavirüs salgını döneminde sağlık sistemini koruyabildiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Vujnoviç, Rus sağlık sisteminin, hastaların yoğun bakımda üç-dört hafta boyunca yatakları dolu tuttukları dönemde bile ciddi vakaların tedavisini sağlayabildiğini belirtti.

Eho Moskvı radyosunda konuşan Vujnoviç, Rusya’nın sağlık sistemini koruyabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak “Tüm yataklar dolduğu zaman, ikinci veya üçüncü hafta gelenler tedavisiz kalabiliyor. Rusya bu konudaki uyarıyı yapabildi, en önemlisi de budur” dedi.