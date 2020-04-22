Putin ile Selman'ın tartıştığı iddiasına Peskov'dan yanıt: Yeni bir saçmalık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesi sırasında tartıştığına dair haberleri yalanladı.

Londra merkezli Middle East Eye sitesi, 6 Mart'ta yapılan ve anlaşmazlıkla biten OPEC+ zirvesi öncesi Putin ile Selman'ın 'sert bir telefon görüşmesi' yaptığını öne sürmüştü.

Sputnik'in bu konudaki sorularını yanıtlayan Peskov, haber için 'yeni bir saçmalık' nitelendirmesini yaptı.

Adı açıklanmayan bir Suudi yetkili Middle East Eye'a verdiği demeçte "OPEC+ toplantısından hemen önce Putin ve Selman arasında bir görüşme oldu. Selman çok agresifti, ültimatom verdi ve anlaşma olmazsa Suudi Arabistan'ın fiyat savaşı başlatacağı tehdidinde bulundu. Putin, ültimatomu aynı sertlikle reddetti ve gergin telefon görüşmesi anlaşmazlıkla bitti" iddiasında bulunmuştu.

6 Mart'taki toplantıda Rusya ile Suudi Arabistan petrol üretiminin kısıtlanması konusunda anlaşmaya varamamıştı.