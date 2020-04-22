Lenin’in 150. doğum günü: Rus devrimci lider hakkında az bilinen beş gerçek

Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin birçok tarihçi için tartışma konusu bir isim olsa da neredeyse herkes onun Rusya’yı çarpıcı şekilde değiştirdiği, icraatleri ve görüşleriyle tüm dünyayı etkilediği konusunda hemfikir.

Rusya’daki Ekim Devrimi’nin lideri Vladimir Lenin, 150 yıl önce doğdu. Yaşamıyla ilgili bazı gerçekler hâlâ gizemini korurken bazıları da tarihçiler dışında birçok kişi tarafından bilinmiyor.

Lenin hakkında ilgi çekici ve onu başka bir perspektiften görme imkânı verebilecek beş gerçeği aktarıyoruz.

Devrimi yakın gelecekte beklemiyordu

Kulağa ne kadar absürt gelse de, Sovyet devriminin ‘babası’ yaşarken Rusya’da devrimin gerçekleşeceğine dair pek de ümit beslemiyordu. Şubat Devrimi’nden bir ay öncesine kadar, sadece gelecek nesillerin sosyalist devrime tanık olabileceğini düşünüyordu. Şubat devrimi ise Rus İmparatorluğu’nun çöküşüne yol açmıştı.

© Sputnik / Vladimir Ulyanov (Lenin) 4 yaşında.

Diğer yandan Lenin’in bu tür bir yaklaşım gütmesi şaşırtıcı değil. Nitekim Rusya’da devrim başlatmaya yönelik yaklaşık 10 yıl önceki girişimi başarısız olmuş ve bu durum devrimi yakın gelecekte görme umutlarını baltalamıştı.

Talihsiz toprak sahibi

Babasının erken ölümü nedeniyle Lenin sadece 19 yaşındayken toprak sahipliğiyle ilgili işlerle ilgilenmek zorunda kaldı. Ancak görünüşe göre, toprak sahipliği için doğmamış ve denemeleri sonuç vermedi. İki köylü bir at ve iki inek çalınca Lenin bu işi bırakıp ailesiyle birlikte şehre taşındı, mülklerini sattı.

© Sputnik / Yuliy Mebius Vladimir Lenin portresi, 1900 yılı

Ateist olmasına rağmen kilisede evlendi

En az 18 yaşından beri ateist ve ideolojik açıdan Hristriyan kiliselerine karşı olmasına rağmen, Lenin bir kilisede evlendi. Devrimci faaliyetlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı çok sayıda sürgünden biri, resmi nikahsız eşi Nadejda Krupskaya ile ayrılma tehlikesi yaratmıştı. Zira o dönemde Krupskaya sadece kilisede resmi nikahları olması halinde Lenin’le birlikte gidebiliyordu.

© Sputnik / Lenin, eşi Nadejda Krupskaya ile birlikte.

Lenin ve Krupskaya da birbirlerinden ayrılmamak için nikaha karşı duruşlarını bir kenara bırakmaya ve devrimci liderin bizzat kendi deyişiyle, bu ‘komedi oyununda’ rol almaya karar verdi. Planları neredeyse başarısız olacaktı, çünkü nikah şahitlerini davet edememişler, hatta nikah yüzüklerini dahi alamamışlardı. Ancak şahitlik için bölgedeki köylülerden yardım almaları ve yerel sakinlerden birinin çifte bakır paralardan yüzük yapması sayesinde durumun üstesinden gelebilmişlerdi.

150’den fazla takma adı vardı

Devrimcilik faaliyetleri sadece imparatorluk döneminde değil, Şubat Devrimi sonrasındaki geçici hükümet döneminde de Lenin’i güvenlik güçlerinin başlıca hedefi haline getiriyordu. Bu nedenle de yetkililerden gizlenmek için çok sayıda sahte kimlik kartı, sahte isim, takma ad kullanmak zorunda kalıyordu.

© Sputnik / Konstantin Kuznetsov Vladimir Lenin Kızıl Meydan'da konuşma yapıyor. Moskova, 1919.

Yaklaşık 150 takma ismi vardı. Bunlardan biri de Lenin’di. Devrimci liderin gerçek ismi Vladimir Ulyanov. Lenin isminin nereden geldiği hâlâ gizemini korusa da bir teoriye göre Lena nehrinin adından türetilmiş bir isim. Öte yandan komünist partideki dostlarının ona ‘Starik’ (İhtiyar adam) dediği biliniyor.

Devrimden sonra üç suikast girişimi

Tuhaf olsa da devrimcilik faaliyetleri Lenin’in hayatı için tehlike teşkil etmedi, ancak Sovyetlerde yönetime geçtiğinde bir yıl içinde iki suikast girişimi ile karşı karşıya kaldı. 1 Ocak 1918’de uğradığı silahlı saldırı bunlardan biriydi, saldırganın ıskalaması sonucu bir zarar görmemişti.

Aynı yıl gerçekleştirilen diğer suiskast girişimi sırasında ise o kadar şanslı değildi. Sosyalist Devrimci Parti üyesi Fanya Kaplan, bir mitingden çıktığı sırada Lenin’e üç kez ateş etti. Kurşun Lenin’in kol ve boynuna isabet etti. Boynundaki yara ağır olmasına rağmen, hızla iyileşti ve iki ay sonra görevine döndü.

© Sputnik / Петр Оцуп Vladimir Lenin Kremlin'deki çalışma odasında, 1918.

Şans, Eylül 1919’da Lenin’in yüzüne bir kez daha güldü. Bir grup anarşist Lenin’in konuşma yapmasının planlandığı Moskova’daki parti binasını havaya uçurdu. Neyse ki Lenin konuşmasına geç kalmıştı. O binaya girmeden önce patlama gerçekleşmişti.