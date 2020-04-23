Rusya'dan Türk turizm sektörünü ilgilendiren açıklama: Yurtdışı turlar ne zaman başlayacak?

Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaz sezonu açılışının ileri bir tarihe ertelenmesinden dolayı Türk turizm sektörü zor günler geçirirken Rusya'dan sektörü ilgilendirecek bir açıklama geldi.

ATOR'dan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri, dün acentelerine mesaj göndererek 1 Ağustos'tan başlamak üzere yurtdışı turların satışına başlanabileceğini bildirdi.

ATOR, pandemi nedeniyle ertelenen turların da 1 Ağustos'u izleyen tarihlere kaydırılabileceğinin altını çizdi.

ATOR, Rusya içindeki turların ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayabileceği kaydetti.