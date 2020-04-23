Duma Başkanı Volodin'den TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan tebriği

Duma’dan yapılan açıklamaya göre, Vyaçeslav Volodin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a meclisin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle tebrik mektubu gönderdi.
Volodin, mektupta Duma ile TBMM arasındaki işbirliğinin Rusya-Türkiye arasında iki halkın çıkarına dostane ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Duma Başkanı, “Size, meslektaşlarınıza ve tüm Türkiye vatandaşlarına başarı ve refah diliyorum” ifadesini kullandı.
#Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle @MustafaSentop’a tebrik mesajı göndererek tüm Türk vatandaşlarına başarı ve refah dileklerini iletmiştir.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 23, 2020
Büyükelçilik bu tebriğe katılıyor! #TBMM100Yaşında pic.twitter.com/gj6wXwEfr3
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