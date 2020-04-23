Rus Dışişleri, Türkiye’nin İdlib’deki militanları M4 karayolundan uzaklaştırma çabalarını övdü

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “İdlib’de Rus ve Türk askerler, M4 karayolu boyunca güvenlik koridorunu oluşturma ve ortak devriyeler ile ilgili 5 Mart 2020 tarihli Rus-Türk ek protokolünün hayata geçirilmesi için tedbirler almaya devam ediyor. Ancak söz konusu çalışmalar, gerilimi azaltma bölgesinde kalan radikal oluşumların aktif direnciyle karşılaşıyor. Bu bağlamda, militanların M4 karayolundan uzaklaştırma konusunda Ankara’nın çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

Zaharova, “Ayrıca ılımlı olarak gösterilen muhalefeti teröristlerden ayrıştırmanın nihayetinde hayata geçmesini ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesini umuyoruz” diye ekledi.