ABD istihbaratının Sputnik ve RT'ye yönelik 'müdahale' suçlamalarına Rus Dışişleri'nden yanıt

2016 başkanlık seçimlerine yönelik 'Rus müdahalesi' hakkındaki raporunun 4. bölümünü yayınlayan ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Sputnik ve RT'nin süreçte rolü olduğunu öne sürmüştü.

Haftalık basın toplantısında bu iddialara yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Herhangi bir bulguyla desteklenmeyen bu paranoyak kinayeler, ABD'deki çeşitli güçler arasındaki iç siyasi mücadelenin ürünü. Rusya'yı kendi başarısızlıkları konusunda inanılmaz bir inatla suçluyorlar ve yine Rusya karşıtı kampanya düzenleyerek yeni seçim yarışında ellerini rahatlatmaya çalışıyorlar" diye konuştu.