Gorbaçov, Perestroyka'nın çöküşünün sorumlularını açıkladı

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Perestroyka’nın başarısızlığının, Devlet Acil Durum Komitesi darbecilerinin ve darbeden sonra ülkeyi çökertmek için durumdan yararlananların eylemlerinin bir sonucu olduğunu, ancak bunun Perestroyka'yı önemsiz kılmadığını söyledi.

23 Nisan, Perestroyka'nın (Yeniden Yapılanma) başladığı tarih olarak kabul edilen, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin (SBKP MK) nisan genel kurulunun 35. yıldönümüydü. Perestroyka’nın babası olarak anılan Mihail Gorbaçov, genel kuruldan hemen önce SBKP MK Genel Sekreteri oldu.

Sputnik’e konuşan Mihail Gorbaçov, şu ifadeleri kullandı:

"1991'de Perestroyka'nın çöküşü, Acil Durum Komitesi darbecilerinin ve darbeden sonra ülkeyi çökertmek için durumdan yararlananların eylemlerinin sonucuydu. Ancak bu, hiçbir şekilde Perestroyka’yı önemsiz kılmıyor."

19 Ağustos 1991 gecesi, Gorbaçov'un reform politikalarına ve yeni Birlik Antlaşması taslağına karşı çıkan SSCB'nin üst düzey yöneticileri SSCB'de Devlet Acil Durum Komitesi kurdu.

Bu tarih, Gorbaçov'u devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırma ve onun belirlediği rotayı değiştirme girişimi olarak devlet tarihine 'ağustos darbesi' olarak geçti.

O günlerde onlarca tank, Yüksek Sovyet Meclisi ve Rusya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) hükümet binasına yaklaştı. RSFSC Başkanı Boris Yeltsin ve Rusya yöneticileri darbecilere karşı koydu. Yeltsin, Devlet Acil Durum Komitesi’nin kurulmasının darbe girişimi olarak nitelendirildiği kararnameyi imzaladı. Silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere, yürütme organları yeniden devlet başkanlığına bağlandı.