DSÖ, Rusya'da geliştirilen 9 koronavirüs aşısını onayladı

DSÖ, Rusya'da geliştirilen 9 aşıyı umut verici aşılar arasına dahil etti.

Açıklamaya göre, bunlar arasında Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği 6 ilaç yer alıyor.

DSÖ'ye göre, dünya çapında 2.47 milyon koronavirüs vakası tespit edildi, 169 binden fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.