Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı. Böylece artık Rus vatandaşlığı almak için diğer vatandaşlıktan vazgeçilmesi gerekmeyecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı yeni vatandaşlık yasasına göre, yabancı vatandaşlığı bulunan veya bulunmayan, sürekli Rusya’da ikâmet eden kişiler kolaylaştırılmış biçimde Rus vatandaşlığı için başvurabilecek.

Rusya'da yabancıların vatandaşlık başvurusunda bulunması için kendi ülkesindeki vatandaşlığını redde ilişkin başvuru yaptığını kanıtlaması gerekiyordu. Yeni yasa ile bu artık istenmiyor.

Ayrıca Rus vatandaşlığı başvurularında, Sovyetler Birliği’nde doğan ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde yaşayan, ancak bu ülkelerin vatandaşlığını almamış kişiler için Rusya’da üç yıl bulunma koşulu kaldırılıyor.

Rus vatandaşlarıyla evli kişiler de kanun kapsamında

Rus vatandaşlarıyla evli, Rusya’da yaşayan ve ortak çocuğa sahip olanların yanı sıra ebeveynlerinden biri Rus vatandaşı olup Rusya’da yaşayan kişiler de yeni kanun kapsamına giriyor.

Rusya’da oturum izni olan Moldova, Ukrayna, Belarus, Kazakistan vatandaşları da belirli bir süre ülkede kalmış olma koşulunu gözetmeden vatandaşlık için başvuruda bulunabilecek.

Rus üniversitelerden mezun kişilerin vatandaşlık başvurusunda bulunmak için Rusya’da çalışmaları gereken süre de bir yıla kadar indirildi.