Kadirov, Putin’le nasıl tanıştığını anlattı

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le kendisini, ülkesinin ilk devlet başkanı olan babası Ahmet Hacı Kadirov’un tanıştırdığını söyledi.

Instagram’da canlı yayında açıklama yapan Kadirov, Putin’le kendisini babası Ahmet Hacı Kadirov’un tanıştırdığını ifade etti.

İlk tanışmalarının 2000 yılında Soçi’de olduğunu belirten Kadirov, daha sonra Putin’le Mozdok ve Gudermes kentlerinde de karşılaştıklarını söyledi.