Putin, Donbasslılardan Rusya vatandaşlığı başvurusunda istenen vergiyi iptal etti

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki yazıya göre, Putin'in imzaladığı yasayla daha önce Donetsk ve Lugansk'ın belirli bölgelerinde sürekli olarak yaşayan kişiler için getirilen kolaylaştırılmış Rusya pasaportu alma uygulamasında değişikliğe gidildi.

Böylece bu bölgelerde yaşayan kişilerin Rusya vatandaşlığı almak için yaptıkları başvuru sırasında ödemesi gereken vergi iptal edildi.

Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin belli bölgelerinde yaşayan kişilerin vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasayı geçen yıl imzalamıştı.