Rusya ve Türkiye, iki ülke vatandaşlarının tahliyesi için işbirliği yapılmasında anlaşma sağladı

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında iki ülke vatandaşlarının tahliyesi ve yük taşımacılığı konularında işbirliği yapma kararı aldı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ditrih ve Karaismailoğlu, 22 Nisan'da telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, Kovid-19 sürecinde Rus ve Türk vatandaşlarının iki ülke topraklarından tahliyesine dönük işbirliği yapılması konusunda anlaşma sağladı.

Ditrih ve Karaismailoğlu, karayoluyla uluslararası yük taşımacılığı alanındaki işbirliğiyle ilgili güncel konuları alırken özellikle Türk nakliyeciler için ek transit izinleri verilmesi ve Rus nakliyecilere Türkiye'ye girişte uygulanan kısıtlamaların kaldırılması üzerinde durdular.

Demiryolu taşımacılığına ağırlık verilecek

Demiryoluyla yük taşımacılığını genişletme olasılığını konuşan taraflar, kara ve hava taşımacılığında istikrarsızlığın yaşandığı bu dönemde iki ülkenin demiryolu kurumlarının koordinasyonu artırmalarını kararlaştırdı.

'Salgından en az şekilde etkilenmek için adım atılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasında yapılan tahliye uçuşları, demiryolu taşımacılığı, denizcilik konuları ile ulaştırma alanındaki ilişkilerin Kovid-19 salgınından en az şekilde etkilenmesi ve ilişkilerin artırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, demiryolu taşımacılığını bu süreçte bir fırsat olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde yapılan tahliye uçuşlarına ilişkin de bilgi verdi.

'Rusya'dan 400 Türk tahliye edilecek'

Karaismailoğlu, "Türkiye'den 12 uçuş ile 1950 Rus vatandaşını tahliye ettik. Bu hafta tahliye uçuşları kapsamında Rusya'dan da yaklaşık 400 Türk vatandaşını yurda getirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.