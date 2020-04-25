‘İtalya’nın 3 bölgesi, koronavirüsle mücadelede Rusya’dan yardım istedi’

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın düzenlediği online-brifingde konuşan Razov, “Askeri uzmanlarımızın kahramanca yaptığı iş ile ilgili haber tüm İtalya’ya yayıldı. Rusya’ya, İtalya Başbakanı’nın talebine cevap veren ve hızlıca, birkaç gün içinde böyle karma ekip gönderen Rusya Devlet Başkanı’na teşekkür edildiği yüzlerce telefon, mektup alıyoruz. İtalya’nın diğer bölgelerinin yöneticileri de resmi başvuru yaparak, topraklarında da benzer çalışmalarının yapılması için Rus askeri uzmanlarını göndermemizi talep ediyor. Piyemonte, Puglia ve Friuli-Venezia Giulia valilerinden böyle talepler aldık. Bu bölgeler ülkenin farklı yerlerinde bulunuyor” dedi.

La Stampa’da yayınlanan ve Rus insani yardımın yararsız olduğu görüşüne yer verilen habere de değinen Rus büyükelçi, “Eğer uzmanlarımız, isteneni yapmasaydı böyle talepler gelmezdi” diye kaydetti. İtalyanların mutlak çoğunluğunun Rusya’yı, en ağır dönemde onlara yardım eli uzatan dost olarak gördüğünü söyleyen Razov, “Oysa Avrupa Birliği ve NATO, en hafif deyimiyle, sadece olumsuz gelişen durumu izlemekle kaldılar” diye ekledi.

İtalya hükümetinin talebi üzerine bu ayın başlarında başkent Roma’ya giden Rus askeri uzmanlar, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.

22 araçtan oluşan Rus konvoyunda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.