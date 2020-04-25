‘Rusya’da koronavirüsün 65 yaş üstü insanlar arasında yayılması önlendi’

Golikova, koronavirüs enfeksiyonunun yaşlı insanlar arasında yayılmasının önlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu hastalık başladığında, sizlerle 65 yaş ve üstü insanları mümkün olduğunca korumamız gerektiğinden bahsettik. Bu önlemleri çok hızlı bir şekilde aldık ve şunu söylemeliyim ki, hastalığın bu yaş kategorisinde yayılmasını önlemeyi başardık.”

Golikova, Rusya’da Kovid-19’dan ölenlerin yaklaşık yüzde 22’sinin 50 ila 64 yaşları arasındaki insanlar olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü üzücü istatistikler, 18 ila 29 yaşları arasında dört kişi (yüzde 0,65 - ed.), 30 ila 49 yaşları arasında 90 kişi (yüzde 14,6 - ed.) ve 50 ila 64 yaşları arasında 138 kişinin (yüzde 22,4-ed.) hayatını kaybettiği şeklindedir.”

İstatistiklerin, ölenlerin bazılarının yurt dışından gelen veya aile ya da diğer yerlerdeki hastalarla teması olmayan kişiler olduğunu gösterdiğini belirten Golikova, bunun da insanların sokakta enfekte olduğu ve virüsün yayılmasının devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti.

Rusya’da son 24 saatte 82 bölgede 5849 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 60 kişi hayatını kaybetti, 677 kişi de iyileşti. Toplam vaka sayısı 68 bin 622’ye, toplam ölü sayısı 615’e yükseldi.