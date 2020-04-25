Baykonur’dan fırlatılan ‘Zafer Roketi'nin taşıdığı uzay aracı UUİ’ye kenetlendi

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo ulaştıran Progress MS-14 uzay aracını taşıyan ve Rusya’nın her 9 Mayıs’ta kutladığı Zafer Bayramı vesilesiyle bu kez ‘Zafer Roketi’ olarak adlandırılan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Dokuz dakikada yörüngeye ulaştırılan Progress MS-14 aracı 3 saat 20 dakikalık uçuş sonrasında UUİ’ye başarıyla kenetlendi.
Rekor seviyede kısa uçuş
Fırlatma Moskova saatiyle 04:51’de (TSİ ile aynı) gerçekleşti, 9 dakikada yörüngeye ulaştırılan Progress MS-14 uzay aracı 3 saat 20 dakikalık gibi rekor seviyede kısa uçuş sonrasında UUİ’ye başarıyla kenetlendi.
Kargo aracıyla UUİ mürettebatına gıda, ilaç, temizlik gereçleri, istasyon yerleşik sistemleri için ekipmanlar, deneyler için çeşitli cihazlar, ayrıca 650 kilogram yakıt ve 46 kilogram oksijen ve içme suyu ulaştırılmış oldu.
Progress MS-14 aracı ayrıca kozmonotlara Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümüyle ilgili sembolleri ve elektronik ortamda zafere katkıda bulunan askerlerin soyadlarını ulaştırdı.
UUİ’de şu anda Roscosmos kozmonotları Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner’in yanı sıra NASA astronotu Christopher Cassidy görev yapıyor.
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