Baykonur’dan fırlatılan ‘Zafer Roketi'nin taşıdığı uzay aracı UUİ’ye kenetlendi

Progress MS-14 uzay aracını taşıyan ve Rusya’nın 9 Mayıs’ta kutlayacağı Zafer Bayramı vesilesiyle ‘Zafer Roketi’ olarak adlandırılan Soyuz-2.1a roketi Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı, 9 dakikada yörüngeye ulaştırılan Progress MS-14 uzay aracı 3 saat 20 dakikalık uçuş sonrasında UUİ'ye başarıyla kenetlendi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo ulaştıran Progress MS-14 uzay aracını taşıyan ve Rusya’nın her 9 Mayıs’ta kutladığı Zafer Bayramı vesilesiyle bu kez ‘Zafer Roketi’ olarak adlandırılan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Dokuz dakikada yörüngeye ulaştırılan Progress MS-14 aracı 3 saat 20 dakikalık uçuş sonrasında UUİ’ye başarıyla kenetlendi.

Rekor seviyede kısa uçuş

Açıklamaya göre kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketinin adı, ‘Zafer Roketi’ olarak kayıtlara geçti, araç Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi, İkinci Dünya Savaşı (Rusya için Büyük Vatan Savaşı) nişanları ve kazanılan zaferin 75. yıldönümü logosu ile süslendi.

Fırlatma Moskova saatiyle 04:51’de (TSİ ile aynı) gerçekleşti, 9 dakikada yörüngeye ulaştırılan Progress MS-14 uzay aracı 3 saat 20 dakikalık gibi rekor seviyede kısa uçuş sonrasında UUİ’ye başarıyla kenetlendi.

Kargo aracıyla UUİ mürettebatına gıda, ilaç, temizlik gereçleri, istasyon yerleşik sistemleri için ekipmanlar, deneyler için çeşitli cihazlar, ayrıca 650 kilogram yakıt ve 46 kilogram oksijen ve içme suyu ulaştırılmış oldu.

Progress MS-14 aracı ayrıca kozmonotlara Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümüyle ilgili sembolleri ve elektronik ortamda zafere katkıda bulunan askerlerin soyadlarını ulaştırdı.

UUİ’de şu anda Roscosmos kozmonotları Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner’in yanı sıra NASA astronotu Christopher Cassidy görev yapıyor.