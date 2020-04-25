Rusya'da 5 bin 966 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 74 bin 588’e yükseldi

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan kişilerin sayısının son 24 saatte 5 bin 966 arttığı, toplam vaka sayısının 74 bin 588’e yükseldiği bildirildi.

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen testler sonucunda ülkenin 83 bölgesinde 5 bin 966 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğu, böylelikle toplam vaka sayısının 74 bin 588’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 66 Rusya vatandaşı hayatını kaybederken, toplam can kaybı 681’e yükselmiş oldu. Bununla birlikte yine son 24 saatte 682 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu, hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 6 bin 250’ye yükseldi.

Hastaların yüzde 48.9'u belirti göstermiyor

Yeni saptanan vakaların yüzde 48.9’unun (2 bin 915 kişi) hastalığın klinik belirtilerini taşımadığı belirtilen açıklamada, en çok vakaların olduğu bölgelerin dağılımı ise şu şekilde verildi:

- Moskova: 2 bin 612 (toplam 39 bin 509);

- Moskova bölgesi: 605 (toplam 8 bin 494);

- Saint Petersburg: 215 (toplam 2 bin 926);

- Murmansk bölgesi: 193;

- Dağıstan: 157.

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnazdor) ülke çapında hastalığı taşıdıkları şüphe edilen 168 bin kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğunu, şimdiye kadar yapılan test sayısının da 2.7 milyonu geçtiğini duyurdu.