Rus amatör radyo operatörü, İran’ın ilk askeri uydusunun sinyalini yakaladı

Rus amatör radyo operatörü Dmitriy Paşkov, İran’ın ilk askeri uydusunun sinyalini yakalayabildiğini belirtti. Paşkov’a göre sinyalin yapısından, uydu vericisinin Çin ve Avrupa’da üretilenlerle aynı olduğu tahmin edilebiliyor.

Sputnik’e konuşan Rus amatör radyo operatörü Dmitriy Paşkov, İran’ın ilk askeri uydusunun sinyalini yakalayabildiğini, sinyalin yapısından uydu vericisinin Çin ve Avrupa’da üretilenlerle aynı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Paşkov, “Sadece sinyali yakalamakla kalmadım, onu ‘çiğ’ haliyle aldım, yani telemetrisini (uydu sistemlerinin durumu ile ilgili bilgileri) 1 bite kadar çözdüm. Eğer uğraşırsam, uydunun ilettiklerini somut parametrelere dönüştürebilirim” diye konuştu.

En beklemediği şeyin sinyalin 400 megahertz frekansında ve frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK) modülasyonu ile iletilmesi olduğunu söyleyen uzman, böylece İran uydusunun vericisinin Çin ya da Avrupa’da üretilen cihazların aynısı gibi göründüğünü ifade etti.

Birçok küçük ticari uyduda benzer ekipmanların kullanıldığına dikkat çeken Paşkov, “Fırlatma videosunda gösterilen cihazın amblemine bakılacak olursa 20x30 cm ölçülerinde basit bir 6U CubeSat (1 kg'dan az küçük nano uydu) söz konusu” ifadelerini kullandı.

Rus uzman ayrıca cihazdan gelen sinyalin stabil olmamasının uydunun dönerek hareket ettiğini ve stabilize olmadan devreye alınamayacağını gösterdiğini kaydetti.

Geçen çarşamba İran Devrim Muhafızları, ülkenin ilk askeri uydusu olan 'Noor 1' (Nur 1) uydusunun başarıyla fırlatıldığını ve 425 kilometrelik yörüngeye yerleştirildiğini duyurmuştu.