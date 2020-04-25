Putin, sağlık çalışanlarına ödül verilmesini öngören kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağlık alanında uzun yıllar süren özverili çalışmaların nişan ve madalya ile ödüllendirilmesinin yanı sıra "Rusya'nın Onur Doktoru" fahri unvanlarının verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Yasal bilgi resmi internet portalında yayınlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:

“Devlet Bütçe Kurumu St.Petersburg Canelidze Acil Tıp Araştırma Enstitüsü Başhekim Yardımcısı Rısev Aleksander Vasiliyeviç’e sağlık alanında uzun yıllar süren özverili çalışmaları ve başarılarından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirilmesi.”

Belgede, genç uzmanların mesleki gelişimi ve aktif mentorluk faaliyetlerindeki başarılı hizmetlerinden dolayı Devlet Bölgesel Bütçe Sağlık Kurumu Novgorod Bölge Klinik Hastanesi Bölüm Başkanı Ruşan Sulimanov’un Onur Nişanı ile ödüllendirildiği belirtildi.

Belgede ayrıca, Altay Bölgesi Devlet Bölgesel Bütçe Sağlık Kurumu Krayevaya Klinik Hastanesi Bölüm Başkanı Dmitriy Doljenko'nun Anavatan Hizmeti 2. derece madalyasına layık görüldüğü kaydedildi.

Devlet Başkanı Putin ayrıca, 15 doktora Rusya'nın Onursal Doktoru ve beş sağlık çalışanına Onursal Sağlık Çalışanı unvanı verdi.