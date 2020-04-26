Putin'in yardımcısı Oreşkin: Rusya, mevcut ekonomik krizden hızla çıkabilecek güçte

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Oreşkin, "Rusya, mevcut ekonomik krizden en hızlı şekilde çıkmak için tüm kaynaklara sahip. Mevcut kriz, 2008-2009'daki küresel mali krizden daha derin. Ancak Rus ekonomisinin bu duruma daha hazırlıklı olduğunu görüyoruz zira ortaya çıkan sorunların bir kısmını yönetmeyi sağlayacak kaynaklara sahip. Bununla birlikte, küresel krizin derinliği o kadar güçlü ki, tamamıyla bir istikrar adası olarak kalabilmeniz imkansız" ifadelerini kullandı.

Oreşkin, şu anda temel amaçlarının mümkün olduğunca fazla şirketi ve personeli ayakta tutmak, krizden çıkış aşamasında onların normal yaşama, normal çalışma düzenine süratle dönmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

'Pandemi küreselleşmeyi çok ciddi şekilde yavaşlatacak'

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı'na göre yeni tip koronavirüs pandemisi küreselleşmeyi çok ciddi bir şekilde yavaşlatacak.

"Ülkeler öncelikle kendi içlerinde neler olup bittiğine bakacak, daha sonra küresel durumun gelişmesini konuşacak" diyen Oreşkin, bu tür kriz dönemlerinde otomatik önlemlerin işe yaramadığına, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kurumlarda sorunlar yaşandığına dikkat çekerek uluslararası kurumlar üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Oreşkin, pandeminin ardından tüm dünyanın sağlık sistemlerine daha büyük önem vereceğini ve online hizmet sektörünün çok daha hızlı şekilde gelişeceğini ekledi.