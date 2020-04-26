Peskov: Rusya'da Kovid-19 önlemleri kademeli olarak kaldırılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya koyulan kısıtlayıcı önlemlerin kademeli olarak kaldırılacağını ve buna ilişkin planın henüz hazır olmadığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonundaki 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Peskov, Rusya'daki Kovid-19 önlemlerinin nasıl kaldırılacağını anlattı.

Peskov, "Bu durumdan çıkışın kademeli olarak gerçekleştirileceği gözüküyor, bunu kesin bir dille söyleyebilirim. Ancak bu kademeli planın daha geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

'Putin'in bu hafta yeni açıklamalar yapması bekleniyor'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki Kovid-19 salgını durumu hakkında bu hafta yeni açıklamalar yapmasının beklendiğini söyledi.

'Putin virolog olma yolunda'

Bu arada Peskov, Putin'in virüsoloji alanında uzman olmaya doğru ilerlediğini kaydetti.

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet Başkanı Putin'in çalışma prensibi böyle. Bir konu üzerinde derinlemesine çalışma yaptığında, uzman bilgilerini toplar ve kendisi o konuda büyük oranda uzman haline gelir. Putin, kısa süre önceki bir açıklamasında tüm ülkenin virolog olma yolunda ilerlediği esprisini yapmıştı. Putin'in virolog olma yolunda ilerlediğinden şüphem yok."