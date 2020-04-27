Rus paraşütçüler dünyada ilk kez Arktik bölgede 10 km yükseklikten atladı

Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinin sözlerini aktardığı Yevkurov, Rus Hava İndirme Kuvvetleri’nde görevli askerlerin Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nu talimatıyla dünyada ilk kez Arktik bölgeden 10 kilometrelik yükseklikten paraşütlerle grup atlama icra ettiklerini belirtti.

Yevkurov, “Dünya tarihinde ilk kez Arktik koşullarında 10 bin metre yükseklikten oksijen ekipmanı kullanarak ve ardından muharebe eğitim görevlerini tamamlayarak özel paraşüt sistemleri ile grup indirme atlayışı gerçekleştirdik” diye konuştu.

‘Yeni nesil özel paraşüt sistemleri kullanıldı’

Operasyonun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun doğrudan talimatıyla düzenlendiğine dikkat çeken Yevkurov, paraşütçülerin ‘yeni nesil özel paraşüt sistemleri’ kullandıklarını vurguladı. Bakanlığın açıklamasında askerlerin ayrıca oksijen ekipmanlarını, navigasyon cihazlarını, özel donanımları ve üniformaları da test ettikleri kaydedildi.

Hava indirme harekatının İl-76 askeri nakliye uçakları ile gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu yükseklikten yapılan atlayışın İkinci Dünya Savaşı’nda (Rusya için Büyük Vatan Savaşı) kazanılan zaferin 75. yıldönümüne adandığı ifade edildi.

Yevkurov, bu tür tatbikatların ‘her yıl, Arktik bölgesinin çeşitli mıntıkalarında çeşitli personel ile farklı eğitim dönemlerinde’ gerçekleştireceğine dikkat çekerek, Kuzey Kutup Dairesi’nin ardındaki ‘yaz’ koşullarının kendilerine has özellikleri bulunduğunu ve tüm askerlerin özel bilgi ve alışkanlıklara sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

‘Mürettebatlar bulundukları yerlerde ön eğitimlerden geçti’

Askeri Hava Nakliye Birlikleri Komutanı Vladimir Benediktov, Arktik koşullarında gerçekleştirilen tatbikat hakkında şu bilgileri verdi:

“Elbette yakın zamana kadar böyle bir görevin yerine getirilmesi çok az çalışıldı. Yüksek irtifalardaki hava indirmesinin sağlanması amacıyla askeri hava nakliye mürettebatarı, sürekli olarak bulundukları yerlerde gerekli eğitim ve antrenmanları gerçekleştirdi. Mürettebatlar peşin olarak ilgili koşullarda 10 bin metre yükseklikteki uçuşları çalıştı.”

Arktik koşullarında hava indirmesi gerçekleştirmenin, uçuşun yer navigasyon aygıtlarının bulunmadığı niteliksiz arazi üzerinde yapıldığı için mürettebat üyelerine ek zorluklar getirdiğine dikkat çeken Benediktov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun yanı sıra uçuşun tüm parametrelerine uyulması, değişken hava ve rüzgar koşulları dikkate alınarak tam tamına belirlenen zamanda indirme bölgesine ulaşılması gerekiyordu.”