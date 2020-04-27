Peskov'dan koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceğine ilişkin tahmin

'Argumentı i Faktı' gazetesine demeç veren Dmitriy Peskov, Rusya'da Covid-19 salgınının ne zaman sona ereceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

İnsanların bu süreçte yaşanan tüm sıkıntıları birkaç ay içinde unutacaklarını düşünen Peskov, "Daha uzun süreceğini sanmıyorum, zira İtalya ve İspanya'daki kritik faz maksimum bir buçuk ay sürdü. Mayıs ortası gibi biz de platoya geliriz. Ardından, sanırım yazın ilk ayında daha da rahatlarız" dedi.

Bunun yanında Peskov, yakınlarını kaybedenlerin ya da bizzat hasta olanların yaşanan zorlukları unutmayacağının altını çizerek, herkesin salgının kendi yaşamındaki etkilerini en aza indirgemesi gerektiğini ve bunun kolay bir süreç olmayacağını vurguladı.

Peskov, "Devletin vatandaşlara yardım etmesi gerekecek ve gördüğünüz gibi halihazırda ediyor. Alınan kararların nasıl uygulandığının sıkı biçimde kontrol edilmesi gerektiği de aşikar. Ancak hayatın normale döneceğinden eminim" diye ekledi.