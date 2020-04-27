Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: START-3 kapsamı dışındaki yeni silahları görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3 Anlaşması) kapsamı dışında kalan yeni silah türlerini görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Lavrov yaptığı açıklamada ayrıca ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs salgınına karşı 'Rusya’ya yardımından dolayı minnettar' olduğunu söyledi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) öğrencilerine video konferans yoluyla konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START-3 Anlaşması) ilişkin şunları açıkladı:

“START-3 anlaşmasının bir yıldan kısa bir süre içinde sona ereceğini ve yeni silah türlerinin ortaya çıktığı dikkate alındığında, doğrudan stratejik saldırı silahlarını da içine alacak şekilde stratejik istikrar diyalogunu canlandırmamız ve bu diyalogu daha da kapsamlı hale getirmemiz gerektiği son görüşmelerde bir kez daha dile getirildi ve net bir şekilde kabul edildi. Bu yeni silah türlerini, START-3 anlaşmasının kapsamı dışında görüşmeye hazırız.”

Bu konuda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump düzeyinde mutabakat sağlandığını hatırlatan Lavrov, “Maalesef bunların hiçbirisi hayata geçirilmedi” diye kaydetti.

Lavrov, “Stratejik istikrar diyalogunun son turu Ocak ayında yapıldı, ama ABD heyeti tarafından yapıcı çözüm arayışına yönelik hiçbir sinyal görmedik” diye ekledi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, henüz Washington’dan START-3 anlaşmasını uzatma teklifine hiçbir yanıt almadıklarını ve tüm belirtilerin, ABD’nin bu anlaşmayı uzatmayacağına işaret ettiğini söylemişti.

START-3 anlaşması Şubat 2021'de sona eriyor uzatılmaması durumunda, dünyanın en büyük iki nükleer gücünün stratejik cephaneliğini sınırlandıran herhangi bir anlaşma kalmayacak.

Rusya ve ABD tüm dünyadaki nükleer savaş başlıklarının yüzde 90'ını kontrol ediyor.



'Trump, Rusya’ya yardımından dolayı minnettar’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, koronavirüs salgınına karşı mücadelede Rusya’dan aldıkları yardım için minnettarlığını dile getirdiğini anlatan Lavrov, yardımın iki ülke lideri arasındaki görüşmeler sırasında ele alındığını kaydetti.

Lavrov, “Başkan Trump, telefon görüşmelerinden birinde böyle bir fırsatı memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Ardından geçen hafta gerçekleşen yeni bir telefon görüşmesi sırasında minnettar olduğunu ve ABD’nin, böyle imkanlara sahip olduklarında bize yardım etmeye hazır olacaklarını söyledi” şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgınına karşı mücadeledeki işbirliği sayesinde diğer alanlarda da iklimin daha iyi olabileceği görüşünü dile getiren Lavrov, “Tüm bunlar muhtemelen normal işbirliği yapmak ve birbirini suçlamayı bırakmak için daha uygun bir hava oluşturma fırsatını yaratacak. Ama tek amacımız, Devlet Başkanı Putin’in oraya yardım gönderme kararı alırken tek amacı tamamen insaniydi, insanlara yardım etmeyi öngörüyordu” ifadesini kullandı.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede Rusya’ya yardım etmeye hazır olduklarını söylemişti. Diplomat, ABD liderinin Rusya’nın yardımına büyük önem verdiğini dile getirmişti.