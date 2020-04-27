Lavrov: Kovid-19 ile ilgili suçu DSÖ'ye yıkma girişimleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili suçun tamamını Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yıkma girişimlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nün (MGIMO) öğrencilerine verdiği çevrimiçi ders sırasında Lavrov, DSÖ'ye Kovid-19 salgını dolayısıyla yöneltilen suçlamalara değindi. Rus diplomat, pandemi ile ilgili suçun tamamını DSÖ'ye yıkma girişimlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin uzman kuruluşları ilgili alanlarda çok yönlü işbirliğinin alternatifi olmayan bir mekanizması olmaya devam ediyor. Bu durum DSÖ’nün faaliyetleri için de tamamen geçerli. Bu kuruluşa yönelik saldırıların, olup bitenler ile ilgili tüm suçu kedisine yıkma girişimlerinin kesinlikle zarar verici ve haksız olduğuna inanıyoruz” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim değerlendirmemize, diğer ülkelerin birçoğunun değerlendirmesine göre bu kuruluş tüm aşamalarda önleyici adımları zamanında atarak profesyonelce hareket etti, elindeki bilgileri ve önerileri tüm devletlere yaydı.”