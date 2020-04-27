‘Rusya’da karantina 12 Mayıs’tan sonra aşamalı olarak kalkabilir’

Kısıtlamaları şimdi kaldırmanın zamansız olacağını kaydeden Popova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Bilim insanlarıyla görüşüyoruz, onlar da aynısını söylüyor” dedi.
Rusya’da, vatandaşların 1 Mayıs Bahar Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı evlerinde geçirmesi halinde salgının yayılmasında artıştan kaçınılabileceğini dile getiren Popova, Rusların iki kuluçka dönemini geçirdiğini, fakat sadece üçüncüsü bittikten sonra normal hayata dönüşünün konuşulabileceğini kaydetti.
Salgının başında vaka sayısındaki artışın günlük yüzde 30’larda olduğunu Popova, şimdilerde bu rakamın yüzde 10’unun altına düştüğünü bildirdi.
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