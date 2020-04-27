‘Rusya’da karantina 12 Mayıs’tan sonra aşamalı olarak kalkabilir’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkede uygulanan kısıtlamaların 12 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak kaldırılabileceğini belirtti.