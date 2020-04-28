Rus ordusunda koronavirüs vaka sayısı 901’e ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet portalında yayınlanan bültende, Rus ordusunda Mart ayından bu yana yapılan testler sonucu 901 vakanın saptandığı ifade edildi.

506 kişinin askeri hastanelerde tedavi edildiği ifade edilirken 395 kişinin de evlerinde karantina altında olduğu kaydedildi.

Toplamda Rusya’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 87 bin 147’ye ulaşırken 794 hasta öldü, 7 bin 346 hasta da iyileşti.