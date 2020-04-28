Lavrov: Karadağ yönetiminin Rusya karşıtlığı ihanet

Lavrov, video konferans yoluyla Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) öğrencileriyle yaptığı görüşmede, “Elbette, bir kişiye karşı değil, her zaman yanında olan halka karşı ihanet edilmesi üzücü. Ama Karadağlıların büyük çoğunluğunun sahip olduğu duyguların sonuçta galip geleceği, geçici insanların ise gideceğinden eminim” ifadesini kullandı.

Rusya ve Karadağ halkları arasında manevi bağların olduğuna dikkat çeken Lavrov, Karadağ yönetiminin Rusya’ya karşı tavır takındığından dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Bu ülkeyi seviyorum” diye vurguladı.

“Maalesef, 20 yıldır aralıksız olarak bu ülkenin başında bulunan mevcut lideri Milo Dukanovic, sağduyuya, eski açıklamalarına aykırı açık bir Rus karşıtlığı pozisyonunu aldı” diyen Lavrov, “Batı’da adaletle sorunları vardı, bazı Avrupa ülkelerinde kaçakçılıkla suçlanıyordu, bence başka küçük günahları daha vardı. Politikasındaki bu sert değişimin sebebi bence bu olabilir. Elbette eğer politikacılar bu kadar savunmasızsa manipüle edilmeleri kolaylaşıyor, bunu büyük üzüntü içinde söylüyorum” dedi.