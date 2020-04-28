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    Karadeniz'de Nazilerin 1941'de batırdığı yolcu gemisi bulundu

    © Fotoğraf : Twitter
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202004281041921707-karadenizde-nazilerin-1941de-batirdigi-yolcu-gemisi-bulundu/

    Nazi savaş uçaklarının 1941’de batırdığı Sovyet yolcu gemisinin bulunduğu yer Kırım kıyısına 15 mil uzaklıkta tespit edildi.

    2. Dünya Savaşı sırasında hastane gemisine dönüştürülen 'Armeniya' adlı dizel makineli geminin batırılışı, tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri olarak gösteriliyor. Nazi işgaliyle karşı karşıya kalan Kırım’dan sivil ve yaralı askerleri tahliye eden gemide, saldıra uğradığı an 6 ilâ 10 bin kişi vardı.

    Rusya Coğrafya Topluluğu’ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz’in dibinde, Nazi savaş uçaklarının 7 Kasım 1941’de batırdığı ‘Armeniya’ dizel motorlu gemi bulundu. Kıyıya 15 deniz mili mesafesinde ve 1500 metre derinlikte bulunan geminin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için RT serisinden yerli yapım uzaktan kumandalı insansız sualtı aracından yararlanıldı, bu araç sayesinde ilk görüntüler elde edildi" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, geminin tek parça halinde kaldığı, ama güvertesinde bombalama izlerini taşıdığı kaydedildi.

    Gemi için yapılan arama çalışmaları özellikle son 20 yılda yoğunlaştırılmıştı. Bu süre içinde en az 300 kilometrekarelik alan incelenmişti. Arama çalışmaları Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyordu. Geminin inceleme ve kimlik belirleme çalışmalarına Rusya Coğrafya Topluluğu uzmanları katıldı.

    1928’de Leningrad kentinde inşa edilen ‘Armeniya’ yolcu gemisi, 950 kişi kapasiteliydi. Nazi Almanya’sının Sovyetler Birliği’ne saldırdığı 1941’de Odessa kentinde hastane gemisine dönüştürülen ‘Armeniya’, Kasım 1941’de Sivastopol kentinde, aralarında siviller, yaralı askerler, doktorlar ve diğerleri olmak üzere binlerce insanı almak zorunda kalmıştı. O anki panikte kimse sayılarını kaydetmemişti.

    Sivastopol’den çıkan gemi daha sonra Balaklava ve Yalta kentlerine uğramıştı. 7 Kasım 1941 günü iki sahil güvenlik botu eşliğinde Tuapse yolunu tutan ‘Armeniya’, birkaç saat sonra düşmanın savaş uçaklarının saldırısına uğramış ve sadece 4 dakika süren bombardıman sonucu batmıştı. Binlerce yolcu arasında sadece birkaç kişi hayatta kalmayı başarmıştı.

    Etiketler:
    2. Dünya Savaşı, Karadeniz, Yolcu gemisi, Kırım, Sovyetler Birliği, Naziler
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