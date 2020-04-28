Peskov: Rusya, Libyalı taraflarla temaslarını sürdürüyor ve siyasi diyalog istiyor 

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, dün ulusa sesleniş konuşmasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını öngören Suheyrat Anlaşması'ndan çekildiklerini ve ülke yönetimini üzerine aldıklarını belirtmişti.
Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov'a Hafter'in açıklamasının nasıl değerlendirildiğini sordu.
Peskov, "Moskova, Libya'daki tek olası çözüm yolunun tüm taraflar arasında siyasi ve diplomatik diyalog olduğuna inanmaya devam ediyor. Rusya, Libya'daki sürecin tüm taraflarıyla temaslarını sürdürüyor. Libya sorununun çözülmesi için başka seçenek bulunmadığını düşünüyoruz" yanıtını verdi.
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