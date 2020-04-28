Medvedev'den parti üyelerine çağrı: Sağlık çalışanlarına destek için birer maaşınızı bağışlayın

Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, tüm parti üyelerine birer maaşlarını koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için bağışlamaları çağrısı yaparak, bunun bir halkla ilişkiler fırsatı değil, seçmenlere karşı sorumluluk meselesi olduğunu söyledi.

Medvedev, Birleşik Rusya genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün tüm Devlet Duması milletvekillerine, Federasyon Konseyi üyelerine, bölge milletvekillerimize ve tüm partililerimize seslenerek, imkanı olanların birer aylık maaşlarını bağışlamalarını ve toplanan bağışların şimdiki gerekli durumda sağlık çalışanları ve genel olarak herhangi bir şekilde sorunları olanlara yardım ve destek için gönderilmesi çağrısında bulunuyorum.”

Toplanan yardımın doğal olarak hedeflenen yerlere ulaştırılacağına vurgu yapan Medvedev, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Parti üyelerinin buna gücü olduğunu düşünüyorum, en azından bir çoğunun. Bunun kesinlikle kişisel bir karar olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu, herhangi bir halkla ilişkiler için bir fırsat değil, sadece seçimlerde hepimize güvenen seçmenlere karşı bir sorumluluk meselesidir.”

Medvedev, partinin merkez yürütme komitesi üyelerinden, üyelik aidatlarını ve gönüllü bağışları kabul etmelerini, bu işi organize etmelerini ve bu bağışların belirlenen hedeflere yönlendirildiğinden emin olmalarını istedi.

Medvedev ayrıca, bu kararlarla ilgili olarak, tüm partililerin, her düzeydeki milletvekilleri ve Federasyon Konseyi üyelerinin bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.