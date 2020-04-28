Putin, koronavirüsle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapıyor: 1-11 Mayıs arası kesintisiz tatil ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine üyeleri ve bölge valileriyle yapılan video konferans toplantısının başında ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ve alınan yeni önlemlere ilişkin açıklama yapıyor.

Konuşmasının başında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sene başında solunum cihazı üretim kapasitesinin ayda 60-70 iken nisan ayında 800'den fazla solunum cihazı üretildiğini belirtti.

Mayıs ayında 2.500 solunum cihazı üretileceği bilgisini paylaşan Putin, maske üretiminin de 10 kat artırıldığının altını çizdi.

Hastanelerde yeterli yatak kapasitesi sağlama görevinin Rusya'nın neredeyse tamamında yerine getirildiğini ve 116 bin yatak temin edildiğini kaydeden Putin, Rusya'nın tüm bölgelerinin her bir kişinin canı için mücadele etmeye hazır olmasının önem taşıdığını vurguladı.

Putin, mart başında günde 2.500 Kovid-19 testi yapıldığına ve bugün ise günde yaklaşık 150 bin test kapasitesine ulaşıldığına dikkat çekerek, 60 kat artış sağlandığını ve test kapasitesinin giderek artırılacağını söyledi.

Rus lider, 1-5 Mayıs arasındaki Emek ve Bahar Bayramı ile 9-11 Mayıs arasındaki Zafer Bayramı tatillerine 6-8 Mayıs tarihlerini de ekleyerek 11 Mayıs'a kadar kesintisiz tatil ilan etti.

Putin, hükümete kısıtlayıcı önlemlerin 12 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasını öngören bir program hazırlama talimatı verdi ve Rusya Federasyonu'na bağlı bölgelerin 12 Mayıs'tan itibaren kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlayabileceğini ifade etti.

Putin, "Önümüzde uzun mayıs tatilleri var. Bunların arasındaki 6, 7 ve 8 Mayıs ise iş günü. Normal durumda birçok kişinin bu dönemde izin alıp çalışmayacağını biliyoruz. Ancak şu anda risk alamayız. Bu nedenle, bu 3 günü ücretli tatil ilan etmenin doğru olacağını düşünüyorum" dedi.