Lavrov ve Zarif, İran'ın nükleer programını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in telefon görüşmesi yaparak, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) etrafındaki gelişmeleri Afganistan'daki durumu konuştu.

Lavrov ve Zarif, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çabalarının koordinasyonu hakkında da görüş alışverişi yaptı.