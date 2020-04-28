Lavrov: Rusya, diğer ülkelerin eylemlerine rağmen DSÖ'nü finanse etmeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın diğer ülkelerin eylemlerine rağmen Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mali desteği kesmeyeceğini belirtti.

Gazeta.ru sitesininbasınına dayandırdığı habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey, Rusya’nın diğer ülkelerin eylemlerine rağmen Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mali desteği kesmeyeceğini ifade etti.

BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin video konferans yoluyla gerçekleşen gayriresmi toplantısı sonrasında konuşan Lavrov, “Biz, diğer ülkelerin DSÖ’nün faaliyetleri hakkındaki görüşlerini nasıl ifade etmeye çalıştıklarına bağlı kalmadan örgütü desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün tüm dünyaya çok zaman kaybettirerek Kovid-19 salgınına ilişkin geç adım attığı ve dünya toplumuna gerçekleri bildirmediği gerekçesiyle ABD’nin örgüte sağladığı fonun kesilmesi için talimat verdiğini duyurmuştu.