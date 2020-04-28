Lavrov: AB'nin Rusya ve Çin'in koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirme yaptığı iddiaları temelsiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya ve Çin'in koronavirüs durumu ile ilgili yanlış bilgilendirme yaydığı şeklinde gelen açıklamaların gerçeklerle desteklenmediğini belirtti.

BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin video konferans yoluyla gerçekleşen gayriresmi toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB’nin Rusya ve Çin'in koronavirüs durumu ile ilgili yanlış bilgilendirme yaydığı şeklindeki açıklamalarının gerçeklerle desteklenmediğini ifade etti.

‘Bu yöndeki açıklamalara yorum getirmek dahi doğru olmaz, tek gerçek dahi sunulmadı’

Rus diplomat, “AB Dış İlişkiler Servisi'nin açıklamalarına gelince, ülkelerimiz tarafından koronavirüs ile ilgili olup biten her şey hakkında yanlış bilgi yayıldığı şeklindeki açıklamalara yorum getirmek dahi pek doğru olmaz, zira bu iddiaları doğrulayabilecek tek gerçek olay dahi tarafımıza sunulmadı” diye konuştu.

‘Batılı meslektaşların giderek Rus ya da başka bir tehdit hakkındaki kurgularda onları birleştirebilecek motifler bulmaya çalışmasına’ Rusya’nın alışık olduğunu ifade eden Lavrov, şunları söyledi:

“Bunun arkasında somut bir şey olmadığından, şu ya da bu ülkenin koronavirüse yanıtı çerçevesindeki faaliyet ve eylemleri hakkında düzenli olarak yayınlanan gerçeklere bakıldığında emin olunabilir.”

Çin ile işbirliği

Rusya’nın koronavirüsle mücadelede Çin’le işbirliğini takdir ettiğini ve bu alandaki etkileşimin devam ettiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koronavirüs ile mücadelede Rusya ve Çin arasındaki etkileşime ilişkin değerlendirmelerimiz en üst düzeyde. İlk günlerden itibaren Çin'in Wuhan eyaletine yardım ulaştırdık, Çin'in bu tehditle oldukça hızlı bir şekilde başa çıkmasına katkıda bulunmuş olmamızı umarım.”

Çin’in de şimdi aynı şekilde Rusya’ya yardım ettiğine dikkat çeken Lavrov, “Başkanlarımız (Rusya lideri Vladimir) Putin ve (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping'in temaslarında birçok kez vurguladıkları gibi biz işbirliğini, stratejik partnerliği tüm alanlarda devam ettireceğiz ve bu çerçevede bu dünya tehdidini önlemeye yönelik günümüzün görevini de dikkate alacağız” ifadelerini kullandı.