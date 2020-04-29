Rus pilot Pentagon’un ‘UFO’ görüntülerini değerlendirdi

Rus askeri pilot General Vladimir Popov, genelde tanımlanamayan uçan obje (UFO) görüntülerinin çok bozuk olduğuna dikkat çekerek pilotların gerçekte her şeyi tamamen farklı gördüğünü belirtti.

General Vladimir Popov, Sputnik’e açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı ‘UFO’ görüntüleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kariyerim boyunca bilinmeyen bir olayı gözlemlemek zorunda kaldığım birkaç durum yaşanmıştı. Yaklaşık 25 yıl önce mürettebatım, Lvov kenti (Ukrayna) civarlarında, Polonya sınırı yakınlarında tanımlanamayan uçan obje gözlemlemişti. Halen onun ne olduğunu söyleyemem. Olay, kötü hava koşullarında bulutlar içinde gerçekleşen gece uçuşu sırasında yaşanmıştı. Gördüğümüze dair raporu teslim ettikten sonra konuşmamızı yasaklayan emri imzalamak zorunda kaldık, ne olur ne olmaz, panik olmasın diye, belki yanlış anlamışızdır durumu. Şimdi, 25 yıl geçtikten sonra ilk kez anlatıyorum”.

Pentagon’un yayınladığı görüntülerdeki UFO’nun atmosferik veya radar olayları ya da optik yanılsama olabileceğini dile getiren Rus general, aynı zamanda ABD’li pilotların yanlışlıkla yeni bir teçhizat denemesinin yapıldığı bölgeye girmiş olabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Popov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayıttaki görüntü bozuk, gerçekte nelerin olup bittiği anlaşılmıyor. Muhtemelen, ‘tanımlanamayan olayı’ gözlemleyen ABD’li pilotlar her şeyi farklı görüyordu. Uçaktaki ölçü-kontrol ekipmanı, optik sinirimizin alabileceği bilgileri her zaman gizliyor. Bilgi kaybı genelde çok büyük olur. Beynimizin bir başka özelliği de genelde anlam veremediğimiz bir şey yaşandığında hemen hayal gücü devreye giriyor ve tabloyu tamamlıyor”.